Стало известно, кто разбился на трассе М-5 в Челябинской области
В районе города Сим Челябинской области в дорожно-транспортном происшествии, утром 5 января, погиб член КПРФ Андрей Мокеев.
Активист партии Евгений Смирнов рассказал в соцсетях:
— В страшном ДТП рядом с городом Сим вместе с женой и маленьким сыном трагически погиб наш товарищ, активист КПРФ с 2010 года Андрей Мокеев. Вечная память. Его 13-летний сын находится в реанимации Ашинской больницы: сломана рука и ключица.
Соратники по партии и друзья собирают средства для помощи пострадавшему в аварии мальчику, который фактически остался один.
Напомним, смертельная авария произошла в девятом часу утра в воскресенье, 5 января. По предварительным данным, водитель Volkswagen Jetta не справился с управлением и допустил занос на встречную полосу, где столкнулся с Mitsubishi Pajero, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
Семья члена КПРФ находилась в автомобиле Volkswagen Jetta.
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ИСТОЧНИК KP.RU