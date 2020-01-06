Стало известно, кто разбился на трассе М-5 в Челябинской области

6 Янв. 2020 2020-01-06T10:41:14+03:00

На трассе М-5 погиб член КПРФ Андрей Мокеев с семьей. Фото: ГИБДД по Челябинской области.

В смертельной аварии с двумя иномарками погибли взрослые и маленький ребенок

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В районе города Сим Челябинской области в дорожно-транспортном происшествии, утром 5 января, погиб член КПРФ Андрей Мокеев.

Активист партии Евгений Смирнов рассказал в соцсетях:

— В страшном ДТП рядом с городом Сим вместе с женой и маленьким сыном трагически погиб наш товарищ, активист КПРФ с 2010 года Андрей Мокеев. Вечная память. Его 13-летний сын находится в реанимации Ашинской больницы: сломана рука и ключица.

Соратники по партии и друзья собирают средства для помощи пострадавшему в аварии мальчику, который фактически остался один.

Напомним, смертельная авария произошла в девятом часу утра в воскресенье, 5 января. По предварительным данным, водитель Volkswagen Jetta не справился с управлением и допустил занос на встречную полосу, где столкнулся с Mitsubishi Pajero, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Семья члена КПРФ находилась в автомобиле Volkswagen Jetta.

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ИСТОЧНИК KP.RU