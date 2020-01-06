Челябинск борется за звание самого узнаваемого города России
Челябинцев приглашают отдать свой голос во Всероссийском конкурсе за лучший город в 2020 году.
Россияне выбирают наиболее значимый, узнаваемый и символичный город в стране. Голосование проходит на сайте проекта «Город России. Национальный выбор».
Челябинск пока занимает в рейтинге 11 место. За южноуральскую столицу уже проголосовало почти 300 россиян.
Напомним, что подобный конкурс проводится с 2012 года. В самом начале соревнования мегаполис не поднимался выше 20-й позиции. Двумя годами ранее Челябинск был на 7 месте с 84 тысячами голосов. В прошлом году свои симпатии высказали 58 тысяч человек, благодаря чему столица Южного Урала оказалась на 9-й строчке.
Итоги конкурса будут подведены 30 декабря 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU