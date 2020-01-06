2020-01-06T12:38:36+03:00
Общество

Челябинск борется за звание самого узнаваемого города России

Какое место занимает южноуральская столица
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Челябинцев приглашают проголосовать в конкурсе за лучший город России в 2020 году.Челябинцев приглашают проголосовать в конкурсе за лучший город России в 2020 году.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Челябинцев приглашают отдать свой голос во Всероссийском конкурсе за лучший город в 2020 году.

Россияне выбирают наиболее значимый, узнаваемый и символичный город в стране. Голосование проходит на сайте проекта «Город России. Национальный выбор».

Челябинск пока занимает в рейтинге 11 место. За южноуральскую столицу уже проголосовало почти 300 россиян.

Напомним, что подобный конкурс проводится с 2012 года. В самом начале соревнования мегаполис не поднимался выше 20-й позиции. Двумя годами ранее Челябинск был на 7 месте с 84 тысячами голосов. В прошлом году свои симпатии высказали 58 тысяч человек, благодаря чему столица Южного Урала оказалась на 9-й строчке.

Итоги конкурса будут подведены 30 декабря 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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