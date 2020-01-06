2020-01-06T13:43:05+03:00
Общество

Из-за НМУ в Челябинске потребовалось созвать совет

В Минэкологии рассказали, как предприятия борются с выбросами
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В Челябинске объявлены НМУ 1 степени опасности.В Челябинске объявлены НМУ 1 степени опасности.Фото: Ирина ГОЛЛАЙ
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В Челябинске и Коркино до 7 января объявлены неблагоприятные метеоусловия 1 степени опасности. А тем временем жители мегаполиса и крупных городов области обсуждают в соцсетях вонючий запах и размещают фото смога.

Чиновники минэкологии области и промышленники собрались на экстренное совещание. Законодательство требует в таких случаях снизить выбросы на 15-20% от установленных нормативов.

— Нужно делать все, чтобы жители не ощущали выбросов даже в период НМУ. Поэтому если нужно снижать больше установленных нормативов, то снижайте больше, — обратился к промышленникам Сергей Лихачев.

В праздничные дни сотрудники министерства работают в усиленном режиме, и проверки предприятий продолжаются.

Руководители предприятий доложили о сокращении мощности оборудования или о полной остановке некоторых систем. Тем не менее, горожане могут сообщать о выбросах на телефон горячей линии Росприроднадзора 8-908-094-00-64.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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