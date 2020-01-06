Жителей Челябинска удивило редкое явление на Шершневском водохранилище
Вертикальные стены из снега и льда обнаружил житель Челябинска Виктор Сосунов. Фотограф успел запечатлеть необычное явление, когда прогуливался по Шершневскому водохранилищу.
Снимки он разместил в своем аккаунте в фейсбуке. Удивленные челябинцы стали комментировать пост.
Андрей Попов:
— Шершневские торосы. Ничего себе! Действительно необычно.
Сергей Лихватских:
— Похоже на зуб мамонта.
Татьяна Джемс-леви:
— Оледеневшая жена Лота, похоже с детьми...
А Юрий Кожевников поинтересовался, где это такое чудо случилось:
— Между Базой спасателей и Изумрудом, — ответил фотограф. — Да уже разломали, скорее всего.
Может ли оказаться снимок фейком, КП-Челябинск пока не удалось узнать. Но тени на фото, на первый взгляд, не выдают в снимке подделку.
Снежный стадион на Шершнях в Челябинске. Фото: Виктор Сосунов.
Предлагаем читателям самим прокомментировать это редкое явление.
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ИСТОЧНИК KP.RU