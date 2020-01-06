Жителей Челябинска удивило редкое явление на Шершневском водохранилище

6 Янв. 2020 2020-01-06T14:02:09+03:00

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Вертикальные стены из снега и льда обнаружил житель Челябинска Виктор Сосунов. Фотограф успел запечатлеть необычное явление, когда прогуливался по Шершневскому водохранилищу.

Снимки он разместил в своем аккаунте в фейсбуке. Удивленные челябинцы стали комментировать пост.

Андрей Попов:

— Шершневские торосы. Ничего себе! Действительно необычно.

Сергей Лихватских:

— Похоже на зуб мамонта.

Татьяна Джемс-леви:

— Оледеневшая жена Лота, похоже с детьми...

А Юрий Кожевников поинтересовался, где это такое чудо случилось:

— Между Базой спасателей и Изумрудом, — ответил фотограф. — Да уже разломали, скорее всего.

Может ли оказаться снимок фейком, КП-Челябинск пока не удалось узнать. Но тени на фото, на первый взгляд, не выдают в снимке подделку.

Снежный стадион на Шершнях в Челябинске. Фото: Виктор Сосунов.

Предлагаем читателям самим прокомментировать это редкое явление.

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ИСТОЧНИК KP.RU