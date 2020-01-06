Детский кадиолог из Челябинска стала заслуженным врачом России

6 Янв. 2020 2020-01-06T14:47:15+03:00

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Наталья Колядина, детский кардиолог из Челябинска, указом Президента РФ получила звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Владимир Путин подписал соответствующий документ.

Почетное звание присвоено за заслуги Натальи Колядиной по охране здоровья детей и многолетний добросовестный труд.

Добавим, что Наталья Колядина училась в Челябинске. Закончила медуниверситет, после вуза работала в Аше педиатром. Является врачом высшей категории кардиологического отделения Челябинской областной детской клинической больницы. Закончила клиническую ординатуру, работала в отделении нефрологии ЧОДКБ, а потом стала руководить отделением детской кардиологии и ревматологии.

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ИСТОЧНИК KP.RU