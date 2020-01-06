Покинувший часть в Забайкалье срочник из Челябинска найден
Правозащитники из «Комитета — совета солдатских матерей России» сообщили в соцсетях, что Артура Хакимова, 19-летнего срочника из Юрюзани нашли. Трое суток назад он покинул воинскую часть в Забайкалье и отправился в Красноярский край.
Челябинец служил в селе Большая Тура. Мать Артура сообщила, что 3 января сын отправил ей текстовое сообщение: «Прости, мама, я непутевый сын». Потом его телефон не отвечал.
В Совете солдатских матерей обещали сообщить подробности.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU