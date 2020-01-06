Покинувший часть в Забайкалье срочник из Челябинска найден

6 Янв. 2020 2020-01-06T15:29:12+03:00

Трое суток его искали и нашли живым и здоровым

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Правозащитники из «Комитета — совета солдатских матерей России» сообщили в соцсетях, что Артура Хакимова, 19-летнего срочника из Юрюзани нашли. Трое суток назад он покинул воинскую часть в Забайкалье и отправился в Красноярский край.

Челябинец служил в селе Большая Тура. Мать Артура сообщила, что 3 января сын отправил ей текстовое сообщение: «Прости, мама, я непутевый сын». Потом его телефон не отвечал.

В Совете солдатских матерей обещали сообщить подробности.

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ИСТОЧНИК KP.RU