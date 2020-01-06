В Магнитогорске проведены первые богослужения новым правящим епископом

6 Янв. 2020 2020-01-06T16:28:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Магнитогорске митрополит Челябинский и Миасский Григорий совершил Божественную литургию в Кафедральном соборе Вознесения Господня в сослужении Зосимы.

Епископа Магнитогорского и Верхнеуральского Зосиму назначили на заседании Священного Синода 26 декабря 2019 года.

Перед Рождеством владыка напомнил о большой ответственности, возложенной на архипастыря и пожелал ему преумножить все хорошее, созданное первым архиереем епископом Иннокентием (Васецким) и потрудиться так, чтобы принести благо Церкви и жителям Южного Урала, сообщает пресс-служба Челябинской епархии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU