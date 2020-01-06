В Магнитогорске проведены первые богослужения новым правящим епископом
В Магнитогорске митрополит Челябинский и Миасский Григорий совершил Божественную литургию в Кафедральном соборе Вознесения Господня в сослужении Зосимы.
Епископа Магнитогорского и Верхнеуральского Зосиму назначили на заседании Священного Синода 26 декабря 2019 года.
Перед Рождеством владыка напомнил о большой ответственности, возложенной на архипастыря и пожелал ему преумножить все хорошее, созданное первым архиереем епископом Иннокентием (Васецким) и потрудиться так, чтобы принести благо Церкви и жителям Южного Урала, сообщает пресс-служба Челябинской епархии.
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