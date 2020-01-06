2020-01-06T16:28:56+03:00
Общество

В Магнитогорске проведены первые богослужения новым правящим епископом

Владыка Григорий представил прихожанам епископа Зосиму
Антонина СНЕГУРЕНКО
Поделиться:
Фото: пресс-служба Челябинской епархии.Фото: пресс-служба Челябинской епархии.
Изменить размер текста:

В Магнитогорске митрополит Челябинский и Миасский Григорий совершил Божественную литургию в Кафедральном соборе Вознесения Господня в сослужении Зосимы.

Епископа Магнитогорского и Верхнеуральского Зосиму назначили на заседании Священного Синода 26 декабря 2019 года.

Перед Рождеством владыка напомнил о большой ответственности, возложенной на архипастыря и пожелал ему преумножить все хорошее, созданное первым архиереем епископом Иннокентием (Васецким) и потрудиться так, чтобы принести благо Церкви и жителям Южного Урала, сообщает пресс-служба Челябинской епархии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Магнитогорске проведены первые богослужения новым правящим епископом
Покинувший часть в Забайкалье срочник из Челябинска найден
Детский кадиолог из Челябинска стала заслуженным врачом России
Жителей Челябинска удивило редкое явление на Шершневском водохранилище
Из-за НМУ в Челябинске потребовалось созвать совет
Челябинск борется за звание самого узнаваемого города России
В Челябинске прокомментировали инцидент с высаженными на трассу пассажирами курганского автобуса
Стало известно, кто разбился на трассе М-5 в Челябинской области
Пассажиров автобуса «Челябинск-Курган» бросили 31 декабря замерзать на трассе
«Рождественские встречи» челябинские волейболистки проведут в боксерских перчатках
В Челябинской области появился уникальный рождественский вертеп
Потепление пришло в Челябинскую область
Коту с отмороженным ушком ветеринар-блогер из Челябинска ищет хозяина
Рождество готовятся встретить в Челябинской области
Челябинский блогер Наталья Краснова снялась в клипе Алексея Воробьева
Жители Магнитогорска устроили травлю мошеннице, обманувшей мать инвалида
Подземные переходы в центре Челябинска застелят антискользящим покрытием
«Трактор» потерял очко в матче с «Ак Барсом» в столице Татарстана
Синоптики подтвердили установившиеся в Челябинске НМУ
Студент из Челябинска стал вице-чемпионом европейской многодневки «Тур де Ски»
Ленивый северный олень отказался катать детишек в Кургане
Под Челябинском прошли первые полеты современных военных самолетов
«Две бороды и крест на груди»: священник из Курганской области пошел в Деды Морозы
В Магнитогорске судят собаку породы хаски
Погода на Рождество 2020 в Челябинске: порадует ли природа теплом
Семья погибла на горной дороге в Челябинской области
«Смог или туман?» Жители Челябинска обсуждают окутавшую город дымку