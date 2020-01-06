Подземные переходы Челябинска оснастят противоскользящим покрытием

6 Янв. 2020 2020-01-06T18:56:05+03:00

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В Челябинске на площади Революции подземные переходы установили дополнительные противоскользящими ковриками. Как сообщили в пресс-службе мэрии, всего планируют оснастить три участка в центре.

Помимо пешеходного перехода к трамвайной остановке, коврики установят и в злополучном участке на выходе к магазину «Ритм», на котором недавно молодой человек потерял сознание после падения. Кроме того, 7 января, обустроят и переход с выходом к гостинице «Южный Урал».

На остальных участках не потребуется устанавливать коврики, благодаря уложенному летом антискользящему граниту.

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ИСТОЧНИК KP.RU