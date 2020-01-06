2020-01-06T19:28:03+03:00
Общество

У Правительства Челябинской области образовалась пробка из трамваев

Причиной стало ДТП с машиной
Андрей Москвичев
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Фото: очевидцыФото: очевидцы
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В центре Челябинска образовалась самая настоящая «трамвайная» пробка. Что иронично, электротранспорт встал у здания правительства области.

Как сообщил оказавшийся очевидцем челябинский депутат Роман Никитин, в один из трамваев, который ехал по улице Цвиллинга, влетела легковушка, врезавшись прямо в колесную часть. После этого электротранспорт транспорт не смог продолжить движение из-за повреждений от столкновения.

К счастью, на помощь приехал новый трамвай из Екатеринбурга, который ранее оказывался в схожей ситуации. Сейчас он будет отталкивать пострадавший электротранспорт до конечной остановки на вокзале.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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