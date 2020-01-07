Жительница Челябинской области собрала коллекцию из 300 сувенирных мышек

7 Янв. 2020 2020-01-07T11:11:46+03:00

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Этот год для Флюры Чернавиной из Миасса будет особенным хотя бы потому, что мыши, близкие «родственники» символа года, — ее любимые животные. Уже много лет она собирает коллекцию сувениров в виде грызунов, на сегодняшний день в ней более 300 экземпляров. Украшения, посуда, одежда, канцелярия — все в ушастых. Мыши из разных материалов: есть меховые, а есть из уральских самоцветов или морских ракушек.

— Мышей всегда любила и никогда не боялась, ловила руками, умилялась. Идея собирать коллекцию появилась случайно. Была в Германии, увидела сувенир — керамический ботинок, а в нем мышки. Денег уже не было, а купить хотелось. Подруга это заметила и сделала мне подарок. И понеслось! — рассказала Флюра Чернавина изданию «Миасский рабочий».

Грызунов жительница Миасса собирает из разных городов страны и мира. Есть у нее хвостатые из Болгарии, Чехии, Польши, Израиля, Белоруссии, Франции, Италии и других стран.

Особые фигурки в коллекции — кошельковые мышки. Это крошечные сувениры, которые должны лежать в кошельке и привлекать деньги и удачу.

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ИСТОЧНИК KP.RU