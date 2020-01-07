2020-01-07T14:28:58+03:00
Общество

Специалисты Роспотребнадзора проверили качество воздуха в Челябинске

В городе третий день действует режим «черного неба»
Валентина ВАГАНОВА
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Смог простоит в городе до 9 января.Смог простоит в городе до 9 января.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Челябинцы несколько дней жалуются на смог. В городе с 5 января действует режим НМУ первой степени. Качество воздуха проверили сотрудники управления Роспотребнадзора по Челябинской области. Замеры проводились на стационарном посту в центре города. Результаты проверки опубликовали сегодня, 7 января, на сайте ведомства.

— Выполнены лабораторные исследования атмосферного воздуха по определению концентраций шести загрязняющих веществ: взвешенных веществ, оксида азота, диоксида озота, диоксида серы, аммиака и сероводорода. По результатам лабораторных исследований превышение гигиенических нормативов по всем исследуемым веществам не регистрировалось, — сообщил заместитель руководителя управления Владимир Ефремов.

По данным Челябинского гидрометеоцентра, смог будет стоять в городе до вечера 9 января.

НОМЕРОК

Куда жаловаться на смог в Челябинске?

Росприроднадзор 8 908 094-00-64;

— экологическая приемная Минэкологии +7 906 890-96-70, звонки принимаются с 08:30 до 20:00. В остальные часы можно писать сообщения в Viber или WhatsApp.

ИСТОЧНИК KP.RU

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