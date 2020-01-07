Рождество 2020 в Челябинске: как православные челябинцы отмечают великий праздник

7 Янв. 2020 2020-01-07T15:55:59+03:00

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Сегодня, 7 января, тысячи южноуральцев празднуют Рождество Христово. Одни отмечают праздник дома, в кругу семьи, другие ночью посетили праздничную службу в храме.

Много людей собралось в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска. Здесь Божественную литургию совершил митрополит Григорий. По окончании он огласил рождественское послание патриарха Кирилла, а затем поздравил всех собравшихся с великим праздником. Об этом рассказали в пресс-службе Челябинской епархии.

На богослужение пришло много людей. Фото: пресс-служба Челябинской епархии

— Бог, однажды придя на землю, присутствует здесь, и мы все, дорогие братья и сестры, имеем возможность сблизиться с ним, почувствовать его великую благость, излиянную на всех нас. В день Рождества Христова возблагодарим Бога за его великую милость, за его снисхождение, самоумоление, на которое он пошел ради любви к каждому из нас, — сказал митрополит Григорий.

Глава Челябинской области Алексей Текслер также посетил Свято-Симеоновский кафедральный собор. Вместе с супругой он поставил свечи у праздничной иконы Рождества Христова. А затем для высокопоставленных гостей провели экскурсию по Музею истории православия на Южном Урале.

Алексей Текслер с супругой и сыном тоже посетили кафедральный собор. Фото: пресс-служба Челябинской епархии

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