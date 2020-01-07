Организаторы скандального шоу в Челябинске объяснили, почему не станут возвращать деньги за билеты

7 Янв. 2020 2020-01-07T17:44:20+03:00

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Организаторы шоу «Снежная королева», которое разочаровало челябинцев, опубликовали пост во «ВКонтакте», где поблагодарили всех артистов, участвовавших в представлении. А также зрителей, пришедших на него. Однако заявили, что тем, кому шоу не понравилось, деньги возвращать не станут.

— Приятно, что СМИ уже окрестили шоу «скандальным» — это ожидаемая и яркая реакция на новые решения постановки, которую мы все первопроходцами приняли на себя ‹...›. Что касается ряда отрицательных обращений, то их количество в пределах нормы: это хороший результат для новых решений на таких масштабных шоу. Для тех, кому «не понравилось». Ни юридически, ни объективно никакие возвраты невозможны по той же причине, по которой вы не можете вернуть деньги за билет в кино, которое «не понравилось». Уважайте труд каждого артиста и спортсмена, которые долго и старательно готовились к этому событию. Мы рады, что для благодарных зрителей реализовали все свои анонсы из пресс-релиза. Мы работали для вас и только для вас. Спасибо, — написали в группе «Шоу „Снежная Королева“от FIZICA».

В обращении организаторы отметили, что представление получилось великолепным, «удалось поставить рекорд России по количеству артистов на новогодних неледовых шоу, а также протестировать новые сценические и сценарные решения».

После жалоб зрителей, местные власти решили обратиться в Роскомнадзор, с просьбой разобраться в ситуации и проверить шоу на возрастной ценз.

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ИСТОЧНИК KP.RU