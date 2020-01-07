На трассе в Челябинской области опрокинулась «Газель» с апельсинами
Авария произошла на трассе М5 под Миассом вечером 6 января. О ней рассказали очевидцы в соцсетях. По их словам, «Газель», груженная цитрусами, выезжала со второстепенной дороги, а в это время по главной ехала бетономешалка. От столкновения грузовой автомобиль опрокинулся набок, и фрукты рассыпались по дороге. Водители серьезно не пострадали.
— Водитель газели жив, только ушибы. Дома, — написала Наталья Лебедева в группе во «ВКонтакте» «ЧП | ДТП Челябинск».
Получить комментарий ГИБДД или полиции на момент выхода публикации не удалось.
Авария на трассе М5 в Челябинской области с «Газелью» и бетономешалкой.Видео: vk.com/«ЧП | ДТП Челябинск»
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ИСТОЧНИК KP.RU