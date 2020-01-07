2020-01-07T19:27:31+03:00
Спорт

«Трактор» с «сухим» счетом переиграл в гостях ХК «Сочи»

Результат игры — 2:0 в пользу челябинцев
Алексей МИКУШИН
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Челябинцы переиграли ХК «Сочи» 2:0. Фото: ХК «Трактор»Челябинцы переиграли ХК «Сочи» 2:0. Фото: ХК «Трактор»
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Почти до конца второго периода счет на табло был 0:0. Но на 39-й минуте Эндрю Кейлоф «размочил» счет и вывел свой команду вперед — 1:0. Кстати, это уже восьмая шайба канадского легионера «Трактора» в этом сезоне.

В конце матча «Сочи» заменил вратаря на шестого полевого игрока. Вячеслав Основин воспользовался тем, что ворота хозяев остались незащищенными, и забросил вторую шайбу. Отметим, что это уже четвертый гол воспитанника «Трактора» Вячеслава Основина в шести матчах, проведенных за «Трактор».

Напомним, в трех матчах этой выездной серии черно-белые смогли дважды выиграть и заработать очко в проигранном в овертайме в игре с «Ак Барсом».

12 января в Челябинске уже «Трактор» дома сыграет с ХК «Сочи» (начало матча в 17.00). А 14-го домашняя серия черно-белых продолжится матчем с магнитогорским «Металлургом» (начало в 19.00).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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