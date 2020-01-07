Житель Челябинской области, разгуливающий по улицам с крысой на плече, позабавил соцсети

7 Янв. 2020 2020-01-07T19:59:57+03:00

Пользователи считают, он правильно сделал, что взял себе в компанию символ года

Изменить размер текста: A A

На улицах Озерска заметили прохожего, у которого из-под воротника куртки торчит светлая крысиная спина и хвостик. Озерчане говорят, несколько раз видели этого жителя с грызуном на плече. По их мнению, он выбрал идеальную компанию на новогодние каникулы.

— С символом года. Все норм, — пишут пользователи в соцсетях.

— Я его сегодня на почте встретила, символ года сидел на плече, — рассказала Ольга Атесова в паблике во «ВКонтакте» «Говорит Озерск | 74».

Еще один подписчик группы добавил, что встречал этого человека на улице Калинина.

Наступивший 2020 год по восточному календарю — год металлической крысы. Этот зверек бережлив и запаслив, поэтому пришла пора для накоплений и серьезных покупок. Также, по словам астрологов, год станет подходящим для заключения брака и рождения детей. А еще он хорош для тех, кто привык много трудиться и честно добивается своих целей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU