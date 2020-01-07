Житель Челябинской области, разгуливающий по улицам с крысой на плече, позабавил соцсети
На улицах Озерска заметили прохожего, у которого из-под воротника куртки торчит светлая крысиная спина и хвостик. Озерчане говорят, несколько раз видели этого жителя с грызуном на плече. По их мнению, он выбрал идеальную компанию на новогодние каникулы.
— С символом года. Все норм, — пишут пользователи в соцсетях.
— Я его сегодня на почте встретила, символ года сидел на плече, — рассказала Ольга Атесова в паблике во «ВКонтакте» «Говорит Озерск | 74».
Еще один подписчик группы добавил, что встречал этого человека на улице Калинина.
Наступивший 2020 год по восточному календарю — год металлической крысы. Этот зверек бережлив и запаслив, поэтому пришла пора для накоплений и серьезных покупок. Также, по словам астрологов, год станет подходящим для заключения брака и рождения детей. А еще он хорош для тех, кто привык много трудиться и честно добивается своих целей.
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ИСТОЧНИК KP.RU