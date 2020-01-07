В Челябинске ищут местного жителя, пропавшего в новогодние праздники

7 Янв. 2020 2020-01-07T20:14:39+03:00

Его нет дома уже четыре дня

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41-летний челябинец Сергей Шамаркан пропал 3 января в Советском районе. Где он находится, никто не знает. На связь Сергей не выходит. К его поискам подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», они распространили ориентировки в соцсетях.

Приметы Сергея: рост 185 см, спортивное телосложение, лысый, глаза карие.

Был в черном пуховике, синих джинсах и черной шапке.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении челябинца, просят звонить в поисковый отряд по номеру 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или инфоргу поиска Ксении 8-963-648-95-87.

ИСТОЧНИК KP.RU