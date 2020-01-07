2020-01-07T20:14:39+03:00
Общество

В Челябинске ищут местного жителя, пропавшего в новогодние праздники

Его нет дома уже четыре дня
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

41-летний челябинец Сергей Шамаркан пропал 3 января в Советском районе. Где он находится, никто не знает. На связь Сергей не выходит. К его поискам подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», они распространили ориентировки в соцсетях.

Приметы Сергея: рост 185 см, спортивное телосложение, лысый, глаза карие.

Был в черном пуховике, синих джинсах и черной шапке.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении челябинца, просят звонить в поисковый отряд по номеру 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или инфоргу поиска Ксении 8-963-648-95-87.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чиновник из Казахстана украл пост Чистомэна про уборку улиц, приписав себе его старания
В Челябинске ищут местного жителя, пропавшего в новогодние праздники
Житель Челябинской области, разгуливающий по улицам с крысой на плече, позабавил соцсети
«Трактор» с «сухим» счетом переиграл в гостях ХК «Сочи»
На трассе в Челябинской области опрокинулась «Газель» с апельсинами
Организаторы скандального шоу в Челябинске объяснили, почему не станут возвращать деньги за билеты
Рождество 2020 в Челябинске: как православные челябинцы отмечают великий праздник
В Озерске братья своими силами построили ледовый городок
Специалисты Роспотребнадзора проверили качество воздуха в Челябинске
«Тушили вещи снегом»: в Курганской области полицейские вытащили пенсионера из огня
В Челябинске общественники призвали горожан бороться с рекламой пивнушек
Жительница Челябинской области собрала коллекцию из 300 сувенирных мышек
Трое жителей Зауралья погибли, отравившись угарным газом
В Челябинской области автомобилисты выстроили гигантский смайлик из машин
Роскомнадзор проверит скандальное новогоднее шоу в Челябинске
У Правительства Челябинской области образовалась пробка из трамваев
Подземные переходы Челябинска оснастят противоскользящим покрытием
В Магнитогорске проведены первые богослужения новым правящим епископом
Покинувший часть в Забайкалье срочник из Челябинска найден
Детский кардиолог из Челябинска стала заслуженным врачом России
Жителей Челябинска удивило редкое явление на Шершневском водохранилище
В Челябинске из-за НМУ потребовалось созвать совет
Челябинск борется за звание самого узнаваемого города России
В Челябинске прокомментировали инцидент с высаженными на трассу пассажирами курганского автобуса