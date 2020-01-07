2020-01-07T21:35:37+03:00
Общество

Чиновник из Казахстана украл пост Чистомэна про уборку улиц, приписав себе его старания

Госсужащий заявил, что это он очищал дворы от посленовогоднего мусора
Валентина ВАГАНОВА
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Чистомэн во время уборки 1 января. Фото со страницы героя публикацииЧистомэн во время уборки 1 января. Фото со страницы героя публикации
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Челябинец Артур Матис-Сиразеев, известный как Чистомэн, в первый день нового года не доедал салаты перед телевизором. А пошел очищать дворы от хлопушек и фейерверков. Пост об этом он выложил в соцсетях. А вскоре увидел свой отчет об уборке на странице чиновника из Казахстана. Госслужащий хвалился подписчикам, как он навел порядок на улицах.

— Сказать, что я удивлен, это ничего не сказать. Больше всего меня возмущает не сам факт воровства авторского контента, а тот факт, что чиновники такого уровня делают такие стыдные вещи в 2020 году, — говорит Чистомэн.

Пост Артура об уборке. Фото: соцсети

Пост Артура об уборке. Фото: соцсети

А это пост госслужащего из Казахстана. Фото: соцсети

А это пост госслужащего из Казахстана. Фото: соцсети

Активист рассказал о плагиате в соцсетях и вскоре посты со страницы чиновника исчезли. Однако у Артура остались скриншоты.

Шумиха дошла до казахстанских СМИ, некоторые журналисты даже сделали сенсационный вывод — под маской Чистомэна скрывался Арман Турлубек, председатель комитета по водным ресурсам Министерства экологии Казахстана. На его странице и были выложены посты.

Позже Турлубек лично прокомментировал инцидент.

— На самом деле, я прочитал пост Чистомэна об уборке фейерверков во дворах и он мне очень понравился, поскольку эта тема очень важна и актуальна. Я попросил своих коллег сделать перепост на моей странице, поскольку сам я уже садился в самолет, и нужно было отключать телефон, — цитирует главу комитета издание Tengrinews.kz.

Арман Турлубек извинился перед Чистомэном и отметил, что даже рад огласке ситуации: обычно неубранный мусор мало кого интересует. А это очередной повод напомнить всем, что нужно убирать за собой. К чему он всех и призывает.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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