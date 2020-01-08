2020-01-08T08:01:27+03:00
Общество

Из-за тумана в Челябинске задержали самолет из Москвы

Sukhoi Superjet приземлился в соседнем городе
Ирина Фадюшина
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Самолет должен был приземлиться в 20:25Самолет должен был приземлиться в 20:25Фото: Андрей АБРАМОВ
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Самолет «МоскваЧелябинск» авиакомпании «Аэрофлот» не смог приземлиться в южноуральской столице накануне вечером. Из-за сильного тумана его направили в Уфу.

По данным Flightradar, самолет Sukhoi Superjet сделал несколько кругов, не долетев до Челябинска и развернулся.

Фото: Flightradar24, Абзал Мамбетов/vk.com

Фото: Flightradar24, Абзал Мамбетов/vk.com

Гидрометцентр России прогнозирует туманы в Челябинской области до 20:00 8 января. Ситуацию в городе усугубляет режим «черного неба», объявленный с 5 по 9 января. Ранее качество воздуха в городе изучили специалисты Роспотребнадзора.

НОМЕРОК

Куда жаловаться на смог в Челябинске?

Росприроднадзор 8 908 094-00-64;

— экологическая приемная Минэкологии +7 906 890-96-70, звонки принимаются с 08:30 до 20:00. В остальные часы можно писать сообщения в Viber или WhatsApp.

ИСТОЧНИК KP.RU

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