Из-за тумана в Челябинске задержали самолет из Москвы
Самолет «Москва — Челябинск» авиакомпании «Аэрофлот» не смог приземлиться в южноуральской столице накануне вечером. Из-за сильного тумана его направили в Уфу.
По данным Flightradar, самолет Sukhoi Superjet сделал несколько кругов, не долетев до Челябинска и развернулся.
Фото: Flightradar24, Абзал Мамбетов/vk.com
Гидрометцентр России прогнозирует туманы в Челябинской области до 20:00 8 января. Ситуацию в городе усугубляет режим «черного неба», объявленный с 5 по 9 января. Ранее качество воздуха в городе изучили специалисты Роспотребнадзора.
НОМЕРОК
Куда жаловаться на смог в Челябинске?
— Росприроднадзор 8 908 094-00-64;
— экологическая приемная Минэкологии +7 906 890-96-70, звонки принимаются с 08:30 до 20:00. В остальные часы можно писать сообщения в Viber или WhatsApp.
ИСТОЧНИК KP.RU