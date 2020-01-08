В Челябинске цыганка увела ребенка на глазах у матери
На Тополиной аллее цыганка взяла за руку мальчика и повела в сторону. Благо его мама находилась неподалеку и спасла малыша. Инцидент произошел вечером во вторник, 7 января.
Шокирующей историей мама мальчика Татьяна Любач поделилась в группе «Подслушано в роддомах Челябинска».
— Мы с подругой шли с колясками, дети рядом гуляли. Тут идет женщина, проходит перед нами и просто берет моего сына за руку и идет куда ей надо, — написала Татьяна Любач. — Это как вообще? Я быстро выхватила ребенка, говорю: «Женщина, вы вообще в своем уме? Вы зачем ребенка моего за руку взяли?». Она повернулась, улыбнулась и пошла дальше. Это была цыганка.
НАУЧИТЕ ЭТОМУ РЕБЕНКА
1. Никогда не говори с незнакомыми людьми! Не подходи, когда зовут, а, наоборот, быстро уходи. Запомни, если взрослому нужна помощь, он обратится к другому взрослому, но не к ребенку.
2. Всегда говори незнакомцу нет, если он что-то просит. Быть вежливым и говорить нет - это разные вещи.
3. Если незнакомец пытается тебя увести, громко кричи, не стесняйся никого, так спасешь себе жизнь.
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ИСТОЧНИК KP.RU