«Зашел в подъезд и схватил»: в Челябинске ищут маньяка-педофила
Жителей Челябинска предупредили о маньяке, выслеживающем детей во дворах. Накануне днем он напал на девочек на улице Корабельной, 8.
— Зашел за ними в подъезд, одну схватил. Она вырвалась, выбежала на улицу стала набирать в домофон SOS и звонить 112. Полиция приехала, сняла показания. Маньяк в розыске, — сообщается в сообществе «Мамы, мамочки Челябинска».
«Умный» домофон, установленный в подъезде помог не только вызвать помощь, но и запечатлел лицо маньяка. Он был одет в коричневую куртку-дубленку, на голове надета кепка с кожаным козырьком, сверху капюшон.
Ориентировки расклеили по подъездам. Фото: Мамы, Мамочки Челябинска/vk.com
Родителей просят не оставлять детей без присмотра.
Напомним, минувшей осенью камера домофона уже помогла поймать «подъездного маньяка». 50-летний челябинец избил женщину и пытался изнасиловать ее, но его спугнули соседи. выбежавшие на крик.
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ИСТОЧНИК KP.RU