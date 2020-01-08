В Челябинской области ищут родственников магнитогорца, спасенного из рабства на Северном Кавказе

8 Янв. 2020 2020-01-08T12:27:01+03:00

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Виктор Богданов из Магнитогорска уехал на заработки в 1996 году и попал в рабство. Он работал на кирпичных заводах и пас овец в горах Северного Кавказа, переходя от хозяина к хозяину. Историю южноуральца рассказали в организации «Альтернатива», которая помогает освободиться от рабства. Волонтеры помогают ему восстановить документы и найти родных.

— Из дома Виктор Борисович уезжал с советским паспортом, который тогда еще был действителен. Сейчас же у него нет ни документов, ни здоровья, ни крыши над головой. Он практически полностью ослеп. У него множество застарелых переломов, — рассказали в telegram-канале организации «Альтернатива». — По словам старика, за все долгие 24 года ему попадались разные люди, были и те, кто относились к нему с сочувствием, были и те, кто открыто над ним издевался.

Как сообщает издание «Кавказский Узел», мужчину нашли полицейские в Москве, куда он каким-то образом попал из Махачкалы. Столичные полицейские поместили его в спецприемник, затем почему-то отправили обратно в Дагестан. И уже там полиция пригласила волонтеров «Альтернативы».

Виктор Богданов сообщил, что в Магнитогорске живет его 71-летняя сестра. Активисты уже отправились в город, чтобы отыскать родственников своего подопечного. Если родственников не найдут, дальнейшая судьба бывшего невольника остается под вопросом.

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ИСТОЧНИК KP.RU