Браконьера-лыжника из Челябинска поймали с добычей в Курганской области

8 Янв. 2020 2020-01-08T12:58:31+03:00

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До двух лет лишения свободы грозит браконьеру из Челябинска, которого поймали с добычей возле села Мансурово Курганской области. Задержанный приехал к другу на новогодние праздники и отправился на особо охраняемую территорию, якобы покататься на лыжах.

Сообщение о незаконной охоте поступило от егеря. Увидев полицейских, браконьер пытался удрать от них на лыжах.

— В ходе осмотра местности изъяли тушу косули и незарегистрированное охотничье ружье, которое он спрятал в лесном массиве, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Курганской области.

Челябинца отпустили под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU