Браконьера-лыжника из Челябинска поймали с добычей в Курганской области
До двух лет лишения свободы грозит браконьеру из Челябинска, которого поймали с добычей возле села Мансурово Курганской области. Задержанный приехал к другу на новогодние праздники и отправился на особо охраняемую территорию, якобы покататься на лыжах.
Сообщение о незаконной охоте поступило от егеря. Увидев полицейских, браконьер пытался удрать от них на лыжах.
— В ходе осмотра местности изъяли тушу косули и незарегистрированное охотничье ружье, которое он спрятал в лесном массиве, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Курганской области.
Челябинца отпустили под подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU