Министерство экологии назвало источник выбросов в Челябинске

8 Янв. 2020 2020-01-08T14:30:06+03:00

Его нашли в коттеджном поселке на окраине города

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Минэкологии Челябинской области отчиталось о поиске источников загрязнения воздуха. Его нашли близ микрорайона, расположенного на выезде из города по Троицкому тракту.

— 6 января 2020 года передвижные лаборатории Минэкологии выявили превышения по сероводороду 2.1 ПДК в микрайоне «Премьера». Также на указанной территории ощущался сильный запах гари и была значительно снижена видимость. Слабым южным ветром задымление и запах гари распространялись на город Челябинск, но уже без превышений, — отчитались в министерстве.

Оказалось, что горит свалка с южной стороны города, а также коптят небо некие нефтеперерабатывающие предприятия, законность деятельности которых проверяется.

Министерство экологии намерено обратиться в прокуратуру и Росприроднадзор для проведения совместных проверок.

Между тем, челябинцы винят в сложившейся ситуации крупные промышленные предприятия и Коркинский угольный разрез. Горожане начали жаловаться на неприятные запахи, а также ухудшение самочувствия: першение в горле, головную боль и недомогание. Ситуацию усугубил туман, опустившийся на город. Фотограф Сергей Коляскин запечатлел, как Челябинск превратился в Сайлет Хилл.

Куда жаловаться на смог в Челябинске?

1. «Единая дежурно-диспетчерская служба Челябинска»: 112, 263-34-44.

2. Экологическая приемная Минэкологии +7 906 890-96-70, звонки принимаются с 08:30 до 20:00. В остальные часы можно писать сообщения в Viber или WhatsApp.

3. Дежурный эколог управления Росприроднадзора по Челябинской области: 8-908-094-00-64.

4. Единый консультационный центр Роспотребнадзора 8-800-555-49-43.

5. Отдел метеопрогнозов Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды: 260-67-70.

6. Телефон доверия ГУ МЧС по Челябинской области: 239-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU