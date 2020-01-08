8 Янв. 2020 2020-01-08T15:58:34+03:00

Новая рабочая неделя будет короткой — всего два дня Фото: Андрей АБРАМОВ

Какой будет погода в первый рабочий день

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В ночь на 9 января в Челябинской области похолодает до -24 градусов, сообщает Челябинский гидрометцентр. Завтра днем воздух прогреется до -4..-9, в низинах до -13. В ближайшие сутки ожидается переменная облачность, в горнах пройдет небольшой снег, в отдельных районах - изморозь, местами туманы. Ветер западный, юго-западный 2-7 м/с, днем местами порывы до 12 м/с.

В Челябинске будет переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -16..-18 градусов, днем -6..-8. Ветер юго-западный 2-7 м/с.

Кроме того, до 19:00 09 января в Челябинске и Коркино ожидаются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности, способствующие накоплению в воздухе загрязняющих веществ.

В Рождество Челябинск заволокло густой дымкой. Горожане начали жаловаться на неприятные запахи, а также ухудшение самочувствия: першение в горле, головную боль и недомогание. Челябинск, превратившийся в Сайлет Хилл, запечатлел фотограф Сергей Коляскин. Больше фото, — в нашем материале.

КОММЕНТАРИЙ

Начальник отдела метеопрогнозов Челябинского гидрометцентра Надежда Ячменева:

— К образованию тумана и смога приводят одни и те же условия: безветренная погода, инверсия воздуха. Летом туманы бывают от избытка влаги, а зимой — при резком понижении температуры. Между тем, туман является благоприятным фактором для накопления вредных выбросов в приземном слое. Уровень загрязнения при туманах растет.

Куда жаловаться на смог в Челябинске?

1. «Единая дежурно-диспетчерская служба Челябинска»: 112, 263-34-44.

2. Экологическая приемная Минэкологии +7 906 890-96-70, звонки принимаются с 08:30 до 20:00. В остальные часы можно писать сообщения в Viber или WhatsApp.

3. Дежурный эколог управления Росприроднадзора по Челябинской области: 8-908-094-00-64.

4. Единый консультационный центр Роспотребнадзора 8-800-555-49-43.

5. Отдел метеопрогнозов Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды: 260-67-70.

6. Телефон доверия ГУ МЧС по Челябинской области: 239-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU