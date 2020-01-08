В Челябинске пропал подполковник полиции

8 Янв. 2020 2020-01-08T17:55:59+03:00

В Сургуте Сергей Шамаркан руководил отделом участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних

Он приехал на поезде с севера

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В Челябинске пропал бывший замначальника отдела УМВД «Тракторозаводский», 41-летний Сергей Шамаркан. 3 января подполковник полиции прибыл на поезде из Сургута, где работал в последнее время. Но на связь с родными он так и не вышел, его телефон отключен.

— Был одет в чёрный пуховик, чёрную вязаную шапку, синие джинсы, с собой у него была кожаная сумка через плечо, - сообщили в поисковом отряде «Легион Спас». - Рост мужчины 186 сантиметров, он плотного телосложения, глаза карие, нос крупный, на переносице есть шрам, смуглый, побрит налысо.

В полицейском главке подтвердили, что заявление о пропаже зарегистрировано.

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ИСТОЧНИК KP.RU