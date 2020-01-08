2020-01-08T17:55:59+03:00
Общество

В Челябинске пропал подполковник полиции

Он приехал на поезде с севера
Ирина Фадюшина
Поделиться:
В Сургуте Сергей Шамаркан руководил отделом участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетнихВ Сургуте Сергей Шамаркан руководил отделом участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних
Изменить размер текста:

В Челябинске пропал бывший замначальника отдела УМВД «Тракторозаводский», 41-летний Сергей Шамаркан. 3 января подполковник полиции прибыл на поезде из Сургута, где работал в последнее время. Но на связь с родными он так и не вышел, его телефон отключен.

— Был одет в чёрный пуховик, чёрную вязаную шапку, синие джинсы, с собой у него была кожаная сумка через плечо, - сообщили в поисковом отряде «Легион Спас». - Рост мужчины 186 сантиметров, он плотного телосложения, глаза карие, нос крупный, на переносице есть шрам, смуглый, побрит налысо.

В полицейском главке подтвердили, что заявление о пропаже зарегистрировано.

ЕСЛИ ВЫ ЗНАЕТЕ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ СЕРГЕЯ ШАМАРКАНА

Позвоните по телефонам: 8-902-604-56-10 (Ирина), 8-951-455-13-17 (Татьяна) или в полицию 02 (102).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем происшествия?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске пропал подполковник полиции
«Как в концлагере»: в Челябинской области девочку с ДЦП забрали у опекуна и поместили в центр для умственно отсталых
В Челябинской области похолодает до -24
Министерство экологии назвало источник выбросов в Челябинске
Браконьера-лыжника из Челябинска поймали с добычей в Курганской области
Уроженец Магнитогорска четверть века провел в рабстве на Северном Кавказе
«Зашел в подъезд и схватил»: в Челябинске ищут маньяка-педофила
Во время ночного пожара в Челябинске пострадала женщина-инвалид
В Челябинске цыганка увела ребенка на глазах у матери
Самолет из Москвы развернулся в небе над Челябинском из-за тумана
Чиновник из Казахстана украл пост Чистомэна про уборку улиц, приписав себе его старания
В Челябинске ищут местного жителя, пропавшего в новогодние праздники
Житель Челябинской области, разгуливающий по улицам с крысой на плече, позабавил соцсети
«Трактор» с «сухим» счетом переиграл в гостях ХК «Сочи»