Год ткущего мизгиря: в январе в Челябинской области проснулись пауки

9 Янв. 2020 2020-01-09T05:06:52+03:00

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На новогодних каникулах пара из Озерска отправилась гулять со своей собакой и увидела на улице паука. Тот осторожно полз по январским сугробам. Люди удивились, сняли на видео такую аномалию и выложили в соцсети.

В январе в Челябинской области проснулись пауки.Будь в курсе событий: vk.com/ozersksecret

— Так по славянскому календарю наступает год паука, а точнее прядущего мизгиря. Вот они и повылазили, — прокомментировала видео Елена в группе «Подслушано в Озерске» в ВК.

На самом деле по тотемному славянскому календарю новый год наступит только 21 марта. Также, как и год крысы по китайскому календарю начинается не с 1, а с 25 января.

Но есть и более близкий к реальности ответ на вопрос, почему проснулись пауки.

— В строгом смысле они и не спали. Зимой пауки все видят и чувствуют. Просто скорости обмена веществ не хватало для движения. Посмотрите, как паук неестественно двигается по снегу — как по стеклу. Метаболизм медленный, так как он существо не теплокровное, как человек. Видно, что передние лапки особо страдают, едва не отключаются, — написал Андрей.

Теплая зима разбудила не только пауков. Подписчики паблика рассказывают, что уже распускается верба.

— А мы комара в автобусе видели, — написала Наталья Воронина.

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ИСТОЧНИК KP.RU