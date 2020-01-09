90-летняя старушка погибла на пожаре в Челябинской области

9 Янв. 2020 2020-01-09T07:29:58+03:00

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Пожар случился в Бакале. В ночь на 7 января здесь загорелся частный дом на улице Революции. Огонь вспыхнул на той половине, где жила престарелая пенсионерка.

— Расчет пожарных к дому вызвали соседи бабушки. Так как огонь мог перекинуться на вторую половину дома, на помощь местным спасателям выехал расчет из Сатки. Примерно час они боролись с открытым пламенем. А когда огонь остановили, в сгоревшем доме нашли останки старушки. Женщине было 90 лет, — говорит начальник пожарной части № 122 Вадим Балабоскин.

Причина пожара пока не установлена. Сообщает только, что вместе с бабушкиной половиной дома в ту ночь сгорели надворные постройки с ее стороны.

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ИСТОЧНИК KP.RU