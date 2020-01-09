Какой будет погода на Старый Новый год в Челябинске

9 Янв. 2020 2020-01-09T08:08:37+03:00

И это праздник порадует нас теплом. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Синоптики уже дали прогноз погоды на ближайшие выходные и на начало следующей недели. Многих жителей города он порадует: в Челябинске по-прежнему тепло, а в один из дней обещают плюсовую температуру.

До конца этой недели, то есть 12 января, температура воздуха в Челябинске меняться не будет: -15 ночью и -6 днем, без осадков.

А с понедельника может случиться очередное потепление.

В понедельник, 13 января, -14 градусов ночью и -2 днем, возможен снег.

Во вторник, 14 января, -10 градусов ночью и +1 днем. Настоящая оттепель.

В среду, 15 января, -11 градусов ночью и -3 днем.

В общем, погода на Старый Новый год в Челябинске обещает быть такой же комфортной и теплой, как в ночь на 1 января.

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ИСТОЧНИК KP.RU