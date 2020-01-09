Какой будет погода на Старый Новый год в Челябинске
Синоптики уже дали прогноз погоды на ближайшие выходные и на начало следующей недели. Многих жителей города он порадует: в Челябинске по-прежнему тепло, а в один из дней обещают плюсовую температуру.
До конца этой недели, то есть 12 января, температура воздуха в Челябинске меняться не будет: -15 ночью и -6 днем, без осадков.
А с понедельника может случиться очередное потепление.
В понедельник, 13 января, -14 градусов ночью и -2 днем, возможен снег.
Во вторник, 14 января, -10 градусов ночью и +1 днем. Настоящая оттепель.
В среду, 15 января, -11 градусов ночью и -3 днем.
В общем, погода на Старый Новый год в Челябинске обещает быть такой же комфортной и теплой, как в ночь на 1 января.
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ИСТОЧНИК KP.RU