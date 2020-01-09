Возможного педофила задержали в Челябинске благодаря записи домофона

9 Янв. 2020 2020-01-09T08:06:13+03:00

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На днях на улице Корабельной в Челябинске педофил напал на двух девочек-школьниц в подъезде. Одна девочка вырвалась и при помощи умного домофона отправила сигнал тревоги. В четверг, 9 января, стало известно, что подозреваемого задержали.

— Пока проводится проверка. Уголовное дело не возбуждено, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Похожий случай минувшей осенью произошел в Калининском районе города. Там маньяк напал в подъезде на взрослую женщину. Лицо преступника запечатлела камера умного домофона, однако первый задержанный оказался не причастным к нападению человеком. В итоге поймать преступника помогла не камера, а анализ биологического материала, оставленного злодеем на месте преступления — его вычислили по базе данных.

Вот и в этом случае силовики не торопятся обвинять задержанного человека, хотя он очень похож на злодея, физиономию которого запомнил умный домофон.

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ИСТОЧНИК KP.RU