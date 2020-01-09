Молодую мать возмутили торгаши с игрушками на утренниках в театре Магнитогорска
Мать дошкольника из Магнитки поделилась своим горьким опытом посещения Оперного театра. Представление труппы семье очень понравилось, однако у кабинета, где детям раздавали подарки, настроение у родителей и детей было испорчено.
— Перед входом стояли торговцы светящейся ерундой. Дети начали просить все это. У меня и у некоторых других родителей не было возможности купить эти бесполезные предметы, поэтому детки начали плакать. На этом прекрасный вечер был испорчен, — пишет мамочка в социальных сетях. — Претензии, конечно, к администрации театра. Зачем ставить торгашей прямо перед раздачей подарков и рядом с раздевалкой, ведь вы намеренно ставите родителей в неловкое положение и дразните детей!
К удивлению мамы многие горожане отнеслись к ее жалобе негативно. Большинство читателей паблика «Черное&Белое Магнитогорск» начали стыдить женщину и упрекать ее в жадности.
— Очередная яжемама!!!! Автор, вспомните себя в детстве. Разве вам родители не покупали ничего такого? Да вы на себя любимую тратите больше, а для ребенка пожалели.
И лишь немногие посоветовали проводить с малышом воспитательные беседы, чтобы тот ничего у матери не просил.
— Вообще-то театр не базарная лавка. Сюда люди не за покупками приходят, — поддержали мамочку единицы. — Радость должна быть не от покупок, а от встречи с искусством.
А как считаете вы?
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ИСТОЧНИК KP.RU