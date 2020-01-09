После запуска петарды житель Челябинской области потерял палец
Несчастный случай произошел в новогодние праздники с жителем Кыштыма. Мужчина пытался запустить петарду и остался без пальца на руке, сообщает газета «Кыштымский рабочий».
— Мужчина получил травму кисти правой руки во время взрыва петарды. Он не успел вовремя выбросить пиротехническое изделие. В результате пострадавшему пришлось ампутировать часть пальца, — пишут наши коллеги.
Пострадавшему провели экстренную операцию. Сейчас он все еще находится в больнице.
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ИСТОЧНИК KP.RU