После запуска петарды житель Челябинской области потерял палец

9 Янв. 2020 2020-01-09T09:56:31+03:00

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Несчастный случай произошел в новогодние праздники с жителем Кыштыма. Мужчина пытался запустить петарду и остался без пальца на руке, сообщает газета «Кыштымский рабочий».

— Мужчина получил травму кисти правой руки во время взрыва петарды. Он не успел вовремя выбросить пиротехническое изделие. В результате пострадавшему пришлось ампутировать часть пальца, — пишут наши коллеги.

Пострадавшему провели экстренную операцию. Сейчас он все еще находится в больнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU