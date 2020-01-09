Побег солдата, девочка, отнятая у опекуна, и возвращение из рабства: три громких дела нового года

9 Янв. 2020 2020-01-09T10:35:19+03:00

Изменить размер текста: A A

За восемь выходных нового года на Южном Урале появилось три повода для разбирательств на уровне аппарата уполномоченных Челябинской области по правам человека и ребенка. Об это упоминает телеграм-канал «Челябушка».

Из-за неуставных отношений сбежал из части в Забайкалье солдат-срочник, уроженец Юрюзани, поставивший на уши Комитет солдатских матерей и иркутскую полицию. В армии парня били. Хорошо, что его нашли живым.

Потом возникла история с челябинской девочкой с ДЦП, которую забрали от опекуна в центр для умственно отсталых, где она стала похожа на узника концлагеря. До (до общественности эту информацию донес писатель и политик Сергей Шаргунов.

Волонтерская организация «Альтернатива» посодействовала возвращению магнитогорца из рабства на Северном Кавказе, куда он попал больше 20 лет назад и пас овец, переходя от одного хозяина к другому.

— Все это дико и запредельно. Что характерно — тревогу бьют общественники, волонтеры и ни одного (хочется верить, что пока) комментария от официальных структур, — рассуждают авторы «Челябушки». — Институт омбудсменов в регионе обновился буквально в декабре, хорошо бы уже как-то проявить себя.

ИСТОЧНИК KP.RU