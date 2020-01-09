Семье погибшего на трассе активиста КПРФ помогут деньгами

9 Янв. 2020 2020-01-09T10:44:16+03:00

Изменить размер текста: A A

По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера родственникам семьи, пострадавшей в ДТП в Аргаяшском районе, окажут материальную помощь, сообщает пресс-служба министерства социальных отношений Челябинской области.

Жуткое ДТП произошло утром 5 января под Симом. На трассе М-5 Volkswagen вылетел на встречку и врезался в идущий навстречу автомобиль. При столкновении погибла почти вся семья активиста местной ячейки КПРФ Андрея Мокеева. Челябинцы торопились посмотреть новогоднюю Казань. 32-летняя супруга Мокеева и 12-летний ребенок погибли на месте. Глава семейства скончался по дороге в больницу. Выжил лишь один 13-летний мальчик. Его выхаживают доктора.

По словам коллег Мокеева, мальчик остался сиротой. Родители со стороны отца уже умерли, второй дедушка давно на пенсии, а вторая бабушка серьезно болеет. Друзья семьи уже собирают материальную помощь. Кроме того, теперь семью поддержит государство.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем ДТП?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU