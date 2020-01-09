2020-01-09T10:44:16+03:00
Происшествия

Семье погибшего на трассе активиста КПРФ помогут деньгами

Такое решение принял губернатор Челябинской области Алексей Текслер
Лидия ПЕСКОВА
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Машина Мокеевых превратилась в груду железа. Фото: ГИБДД.Машина Мокеевых превратилась в груду железа. Фото: ГИБДД.
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По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера родственникам семьи, пострадавшей в ДТП в Аргаяшском районе, окажут материальную помощь, сообщает пресс-служба министерства социальных отношений Челябинской области.

Жуткое ДТП произошло утром 5 января под Симом. На трассе М-5 Volkswagen вылетел на встречку и врезался в идущий навстречу автомобиль. При столкновении погибла почти вся семья активиста местной ячейки КПРФ Андрея Мокеева. Челябинцы торопились посмотреть новогоднюю Казань. 32-летняя супруга Мокеева и 12-летний ребенок погибли на месте. Глава семейства скончался по дороге в больницу. Выжил лишь один 13-летний мальчик. Его выхаживают доктора.

По словам коллег Мокеева, мальчик остался сиротой. Родители со стороны отца уже умерли, второй дедушка давно на пенсии, а вторая бабушка серьезно болеет. Друзья семьи уже собирают материальную помощь. Кроме того, теперь семью поддержит государство.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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