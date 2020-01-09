2020-01-09T12:29:06+03:00
Происшествия

Завершены поиски подполковника полиции из Челябинска, который исчез неделю назад

Южноуралец пропал на вокзале
Андрей АБРАМОВ
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Сергей некогда служил в полиции.Сергей некогда служил в полиции.
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В Челябинске 9 января найден подполковник полиции в отставке. Его последний раз его видели 3 января. Он выходил из поезда на станции Челябинск. По заявлению близких его разыскивали МВД и волонтеры.

— Найден, жив, — сообщила координатор поискового отряда «Легион-СПАС» Татьяна Гроза.

Дабы избежать травли и какого-либо негатива в адрес пропавших, волонтеры не раскрывают обстоятельств исчезновения. Однако КП-Челябинск стало известно, что ничего криминального с Шамаркиными не произошло. Он просто не выходил на связь с родными и предположительно, жил на съемной квартире.

Мужчина начинал службу участковым в Центральном райотделе Челябинска, затем занимал один из руководящих постов в Тракторозаводском отделе. После этого он уехал работать в северные районы страны. Туда он устроился чтобы поскорее получить выслугу лет и заработать пенсию. Сейчас экс-сотрудник уже не служит в полиции. Ему 41 год.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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