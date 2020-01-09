2020-01-09T11:12:36+03:00
Происшествия

Мигранта задержали при попытке изнасиловать женщину в Челябинске

До этого он напал на девушку-подростка с мамой
Лидия ПЕСКОВА
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Злодей арестован на два месяца.Злодей арестован на два месяца.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Случайные прохожие помогли задержать мигранта из Узбекистана, который 9 января пытался изнасиловать сначала девочку-подростка, а потом взрослую женщину.

Оба инцидента произошли неподалеку от ТРК «Фокус» на Северо-Западе Челябинска. Дождавшись сумерек и изрядно выпив, злодей отправился на поиски жертвы. В девятом часу он подкараулил 14-летнюю девочку и, повалив ее на снег, пытался изнасиловать. Но ребенка отбила находившаяся поблизости мама. А около десяти часов вечера злодей напал на 45-летнюю женщину. Дама не растерялась и дала обидчику уверенный отпор. На ее крики прибежали прохожие. Они скрутили преступника и передали полиции.

— Известно, что 29-летний мужчина выходец из Узбекистана. неподалеку от «Фокуса» он снимает квартиру. Пока не ясно, имеет ли он законные основания находиться в России. В полиции он настаивал, что всю жизнь живет на Урале и является башкиром по национальности, — рассказали в Следственном комитете.

В среду, 8 января, мужчина арестован решением суда на два месяца. Ему предъявлено обвинение в покушении на изнасилование двух человек, в том числе несовершеннолетней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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