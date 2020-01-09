Глава района в Челябинской области украл миллион из бюджета на строительство дома

9 Янв. 2020 2020-01-09T11:30:15+03:00

Теперь его ждет строгий суд

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Глава Нагайбакского района придумал хитрую схему, которая позволила его семье получить 1,175 млн рублей на строительство нового дома. Но его раскусили в прокуратуре.

— В 2017 году чиновник искусственно ухудшил жилищные условия своей семьи и склонил главу Фершампенуазского сельского поселения поставить свою супругу в очередь на улучшение жилищных условий за счет государства, — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Получив статус нуждающейся в жилье, супруга чиновника обратилась в министерство сельского хозяйства Челябинской области с просьбой предоставить ей социальную выплату на строительства дома. В рамках рамках региональной подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» ей перечислили 1,175 млн рублей.

Семья потратила их на строительство новой жилплощади. Однако вскоре обман раскрылся, и на мошенника завели уголовное дело. Доказательства уже собраны. Дело отправлено в районный суд.

За мошенничество в особой крупном размере мужчине грозят 10 лет заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU