Глава района в Челябинской области украл миллион из бюджета на строительство дома
Глава Нагайбакского района придумал хитрую схему, которая позволила его семье получить 1,175 млн рублей на строительство нового дома. Но его раскусили в прокуратуре.
— В 2017 году чиновник искусственно ухудшил жилищные условия своей семьи и склонил главу Фершампенуазского сельского поселения поставить свою супругу в очередь на улучшение жилищных условий за счет государства, — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
Получив статус нуждающейся в жилье, супруга чиновника обратилась в министерство сельского хозяйства Челябинской области с просьбой предоставить ей социальную выплату на строительства дома. В рамках рамках региональной подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» ей перечислили 1,175 млн рублей.
Семья потратила их на строительство новой жилплощади. Однако вскоре обман раскрылся, и на мошенника завели уголовное дело. Доказательства уже собраны. Дело отправлено в районный суд.
За мошенничество в особой крупном размере мужчине грозят 10 лет заключения.
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ИСТОЧНИК KP.RU