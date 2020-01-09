2020-01-09T11:30:15+03:00
Происшествия

Глава района в Челябинской области украл миллион из бюджета на строительство дома

Теперь его ждет строгий суд
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
За хитрость придется расплатиться свободой.За хитрость придется расплатиться свободой.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Глава Нагайбакского района придумал хитрую схему, которая позволила его семье получить 1,175 млн рублей на строительство нового дома. Но его раскусили в прокуратуре.

— В 2017 году чиновник искусственно ухудшил жилищные условия своей семьи и склонил главу Фершампенуазского сельского поселения поставить свою супругу в очередь на улучшение жилищных условий за счет государства, — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Получив статус нуждающейся в жилье, супруга чиновника обратилась в министерство сельского хозяйства Челябинской области с просьбой предоставить ей социальную выплату на строительства дома. В рамках рамках региональной подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» ей перечислили 1,175 млн рублей.

Семья потратила их на строительство новой жилплощади. Однако вскоре обман раскрылся, и на мошенника завели уголовное дело. Доказательства уже собраны. Дело отправлено в районный суд.

За мошенничество в особой крупном размере мужчине грозят 10 лет заключения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Отвез людей и принял»: полиция остановила «пьяный» автобус в Челябинской области
«Была охрана, датчики движения и вентиляция»: под Челябинском накрыли нарколабораторию
Омоновец из Челябинска задержал преступника, находясь на выходном
В Челябинске до сих пор не называны подрядчики по уборке дорог и тротуаров
Глава района в Челябинской области украл миллион из бюджета на строительство дома
Мигранта задержали при попытке изнасиловать женщину в Челябинске
Завершены поиски подполковника полиции из Челябинска, который исчез неделю назад
Семье погибшего на трассе активиста КПРФ помогут деньгами
Побег солдата, девочка, отнятая у опекуна, и возвращение из рабства: три громких дела нового года
Пешеход в темной одежде погиб под колесами легковушки в Челябинске
После запуска петарды житель Челябинской области потерял палец
Куда жителям Челябинска жаловаться на нечищеные дороги
Молодую мать возмутили торгаши с игрушками на утренниках в театре Магнитогорска