2020-01-09T12:16:33+03:00
Общество

В Челябинске до сих пор не называны подрядчики по уборке дорог и тротуаров

Итоги вновь объявленных аукционов подведут через восемь дней
Ольга АНТОНОВА
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В Челябинске не определились с подрядчиками по уборке снега.В Челябинске не определились с подрядчиками по уборке снега.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В канун новогодних праздников в Челябинске Федеральная антимонопольная служба отменила аукцион на обслуживание дорог стоимостью в три миллиарда рублей. Контракт должен был определить подрядчика на три года. ФАС сочла недопустимым объединение всех районов в один лот.

Чтобы сдвинуть вопрос с места, большой контракт власти города разбили по районам, на семь частей. Цена лотов — от 300 до 550 млн руб. 30 декабря мэрия опубликовала документацию по новым торгам. В обязанности подрядчиков входит уборка дорог и тротуаров, разметка, ямочный ремонт. Итоги аукционов подведут 16 января.

А пока улицы обслуживают подрядчики, нанятые по временным прямым договорам с мэрией. Работают компании, выигравшие торги по уборке второстепенных улиц. Предыдущий исполнитель большого контракта, АО «Южуралмост» завершил работы 31 декабря.

Напомним, в декабре губернатор Алексей Текслер заявил, что уборка снега в Челябинске должна идти по новым правилам. Техника должна выходить на улицы еще во время снегопада, а не после, как было всегда. Такой опыт практикует Москва.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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