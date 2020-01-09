«Была охрана, датчики движения и вентиляция»: под Челябинском накрыли нарколабораторию

9 Янв. 2020 2020-01-09T12:45:09+03:00

Здесь каждый месяц производили по 200 кг "синтетики". Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.

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В Копейске остановили работу подпольной лаборатории, где каждый месяц производили больше 200 килограммов наркотиков. Во время обыска полицейские нашли на химической фабрике 55 килограммов готовой «синтетики» и больше 2,5 тонн вещества, необходимого для получения дури, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

— «Мини-завод» был оборудован современным комплексом охраны и видеоконтроля, датчиками движения, специальной системой вентиляции и фильтрации воздуха, автономным отоплением, водоснабжением и освещением, использовалось дорогостоящее промышленное лабораторное оборудование и посуда, — говорят в Главке.

Также задержан гражданин одного из государств ближнего зарубежья, который находился в федеральном розыске. Мужчина подозревается в организации подпольного производства.

Предварительно установлено, что продукцию лаборатории сбывали через Интернет.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному хозяину лаборатории грозит пожизненный срок. Идет розыск сообщников.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/753681" frameborder="0"></iframe> Нарколаборатория в Челябинске.

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ИСТОЧНИК KP.RU