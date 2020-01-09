«Отвез людей и выпил»: полиция остановила «пьяный» автобус в Челябинской области

9 Янв. 2020 2020-01-09T12:57:57+03:00

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Под Чебаркулем задержали автобус, водитель которого оказался пьяным.

— Сотрудники дорожно-патрульной службы остановили автобус «Хайгер», чтобы проверить документы водителя. Инспекторам показалось, что водитель пьян. Мужчине предложили пройти освидетельствование на месте. Оно подтвердило, что 51-летний хозяин салона находится в состоянии алкогольного опьянения, — сообщает управление ГИБДД по Челябинской области.

В салоне ехали два пассажира. Фото: ГИБДД по Челябинской области.

Водитель пытался оправдать себя тем, что находился не на работе. Он рассказал, что отвез людей на горнолыжный курорт, а потом выпил. При этом в его салоне ехали два пассажира.

На водителя составили административный протокол. Теперь он может лишиться прав и работы на долгих 1,5-2 года. Также мужчине грозит штраф 30 000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU