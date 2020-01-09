Труп старика нашли в сгоревшем доме в Челябинской области

9 Янв. 2020 2020-01-09T13:18:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Рано утром в четверг, 9 января, загорелся частный дом в селе Кызыл-Булак. Село находится в Аргаяшском районе. При пожаре погиб 87-летний мужчина.

— Судя по всему, пожар начался с веранды дома. Позже огонь проник и в сам дом. Увы, спасти постройку не удалось. Дом полностью выгорел. А внутри обнаружили труп хозяина, которому было 87 лет, — сообщает территориальное отделение МЧС.

Причина пожара еще не установлена.

В ночь на 7 января при таких же обстоятельствах погибла 90-летняя старушка из Бакала. Женщина не проснулась или же не смогла выбраться из горящего дома, в котором жила.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем чрезвычайного происшествия?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU