Труп старика нашли в сгоревшем доме в Челябинской области
Рано утром в четверг, 9 января, загорелся частный дом в селе Кызыл-Булак. Село находится в Аргаяшском районе. При пожаре погиб 87-летний мужчина.
— Судя по всему, пожар начался с веранды дома. Позже огонь проник и в сам дом. Увы, спасти постройку не удалось. Дом полностью выгорел. А внутри обнаружили труп хозяина, которому было 87 лет, — сообщает территориальное отделение МЧС.
Причина пожара еще не установлена.
В ночь на 7 января при таких же обстоятельствах погибла 90-летняя старушка из Бакала. Женщина не проснулась или же не смогла выбраться из горящего дома, в котором жила.
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ИСТОЧНИК KP.RU