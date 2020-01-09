2020-01-09T13:50:05+03:00
Общество

«Сидит и смотрит на двери подъезда»: в Челябинске пес оказался на улице, когда хозяина увезли в больницу с инсультом

Уже два дня собака мерзнет под окнами родного дома
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Совсем недавно у пса был хозяин и теплый дом.Совсем недавно у пса был хозяин и теплый дом.
Изменить размер текста:

В одном из пабликов Челябинска появилась история местного пса, который оказался на улице из-за болезни его хозяина.

— Пес жил у дедушки, которого увезли в больницу с инсультом. Родные дедушки просто выгнали пса на улицу и уехали. Теперь собаке нужен новый хозяин, — пишет челябинка Инна Абашева.

По словам женщины, пес не агрессивный, но очень пугливый. Даже накормить его толком соседям не удается. Видимо, у собаки сильнейший стресс. Пес сидит и с надеждой смотрит на двери подъезда, где до этого жил.

— Очень жалко, на улице он пропадет. Может, кому-нибудь нужен друг, — замечает Инна Абашева.

Сегодня пес не подходит к незнакомым людям. Фото: сообщество «Потеряшка|Помощь животным(Челябинск)».

Сегодня пес не подходит к незнакомым людям. Фото: сообщество «Потеряшка|Помощь животным(Челябинск)».

Определить пса в приют пока не удается. По словам горожан, оставлявших комментарии под постом Инны, никто не хочет брать псину на передержку и насовсем. Возможно, из-за того, что собака взрослая и пристроить ее непросто.

— Очередной Хатико! — огорчены горожане.

— В русской литературе есть лучший пример — Белый Бим...

Если вы знаете, как помочь псу, позвоните Инне по телефону: 8-951-111-46-79.

По словам женщины, пес раздражает других соседей. Неровен час кто-то вызовет сотрудников отлова. Тогда собака пропадет совсем.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Магнитогорске продавали печенье с тихоокеанской горбушей
Челябинская область попала в ТОП-20 туристических регионов России
Историю кавказского пленника из Магнитогорска проверит следственный комитет
Жители Челябинска смогут сдать свои елки на переработку
Ветеринар из Челябинска переселился в советскую реальность
Девочку с ДЦП перевели из «концлагеря» в лучший паллиативный центр Челябинска
В Челябинске выставили на продажу новодел, записанный как историческое здание
Израильская кухня и рыбный ресторан: второй фуд-маркет открылся в Челябинске
Супермодный сноуборд из войлока и фанеры насмешил жителей Челябинской области
«Сидит и смотрит на двери подъезда»: в Челябинске пес оказался на улице, когда хозяина увезли в больницу с инсультом
Полиция Дагестана прокомментировала историю уральца, который был рабом 24 года
Вандалы крушат новогодние городки в Челябинской области
Труп старика нашли в сгоревшем доме в Челябинской области
«Отвез людей и выпил»: полиция остановила «пьяный» автобус в Челябинской области
«Была охрана, датчики движения и вентиляция»: под Челябинском накрыли нарколабораторию
Омоновец из Челябинска задержал преступника, находясь на выходном
В Челябинске до сих пор не называны подрядчики по уборке дорог и тротуаров
Глава района в Челябинской области украл миллион из бюджета на строительство дома
Мигранта задержали при попытке изнасиловать женщину в Челябинске
Завершены поиски подполковника полиции из Челябинска, который исчез неделю назад
Семье погибшего на трассе активиста КПРФ помогут деньгами
Побег солдата, девочка, отнятая у опекуна, и возвращение из рабства: три громких дела нового года
Пешеход в темной одежде погиб под колесами легковушки в Челябинске
После запуска петарды житель Челябинской области потерял палец
Куда жителям Челябинска жаловаться на нечищеные дороги
Молодую мать возмутили торгаши с игрушками на утренниках в театре Магнитогорска