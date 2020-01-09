«Сидит и смотрит на двери подъезда»: в Челябинске пес оказался на улице, когда хозяина увезли в больницу с инсультом
В одном из пабликов Челябинска появилась история местного пса, который оказался на улице из-за болезни его хозяина.
— Пес жил у дедушки, которого увезли в больницу с инсультом. Родные дедушки просто выгнали пса на улицу и уехали. Теперь собаке нужен новый хозяин, — пишет челябинка Инна Абашева.
По словам женщины, пес не агрессивный, но очень пугливый. Даже накормить его толком соседям не удается. Видимо, у собаки сильнейший стресс. Пес сидит и с надеждой смотрит на двери подъезда, где до этого жил.
— Очень жалко, на улице он пропадет. Может, кому-нибудь нужен друг, — замечает Инна Абашева.
Сегодня пес не подходит к незнакомым людям. Фото: сообщество «Потеряшка|Помощь животным(Челябинск)».
Определить пса в приют пока не удается. По словам горожан, оставлявших комментарии под постом Инны, никто не хочет брать псину на передержку и насовсем. Возможно, из-за того, что собака взрослая и пристроить ее непросто.
— Очередной Хатико! — огорчены горожане.
— В русской литературе есть лучший пример — Белый Бим...
Если вы знаете, как помочь псу, позвоните Инне по телефону: 8-951-111-46-79.
По словам женщины, пес раздражает других соседей. Неровен час кто-то вызовет сотрудников отлова. Тогда собака пропадет совсем.
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ИСТОЧНИК KP.RU