2020-01-09T14:08:22+03:00
Общество

Супермодный сноуборд из войлока и фанеры насмешил жителей Челябинской области

Кого на горнолыжном курорте катали на таком
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Фото: Hornews.comФото: Hornews.com
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У вагончика тренеров на горнолыжном комплексе «Егоза» под Кыштымом Челябинской области хранится странный предмет. Его обнаружили отдыхающие, сфотографировали и обнародовали на радость всем южноуральцам. Старые валенки в качестве крепления и фанера вместо пластиковой доски — это сноуборд по-челябински.

Самодельное супермодное средство для катания вызвало всплеск шуток и юмора у тех, кто предпочитает активный отдых. В прошлом году всех развлекла «монолыжа», и вот опять!

— Не пугайтесь, в челябинских прокатах горнолыжного снаряжения есть сноуборды получше. Этот сноуборд используется только вместо наглядного пособия. Кататься на нем, конечно же, никому не дают, — пошутили авторы фото.

Оригинальный тренажер нашли в сарае среди дров и показали миру. Конечно, никто уже не знает, когда он был создан и кто автор произведения. Для скольжения доску с внешней стороны покрыли краской. Крепление из войлока и толстых кусков резины надежно держит ногу любителя на сноуборде.

С помощью войлока и фанеры любителей сноуборда обучают кататься в Челябинской области. Фото: Hornews.com

С помощью войлока и фанеры любителей сноуборда обучают кататься в Челябинской области. Фото: Hornews.com

— Тут главное — подобрать подходящую обувь для крепления. На мне были гигантские сноубордические ботинки, и на них просто не удалось натянуть резинку. Если бы ботинки были чуть-чуть меньше, все было получилось, — прокомментировала челябинка Ирина Агафонова.

Экстремалка уверена: прокатиться с горы не получится. Доска не выдержит, а еще на ней нужно вставать на кант, чтобы съехать. Но проскользить по пологой горке вполне реально, даже затормозить на ней удастся, цитирует спортсменку сайт Hornews.com.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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