Ветеринар из Челябинска переселился в советскую реальность

9 Янв. 2020 2020-01-09T15:50:44+03:00

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Челябинец Роман Левушкин – ветеринар, эксперт по животным. И имеет оригинальное хобби. Он занимается виртуальным дизайном. В 3Д-реальность он перенес многоэтажки в районе улиц Энгельса, Коммуны, Володарского и Ленина. А также дома, парки, скверы, общественные пространства и даже целые кварталы. За три недели дизайнер нарисовал башни Вулыха, а также сквер рядом с ними, длинный торговый комплекс, где сейчас находится «Магнит», и даже больницу на Клары Цеткин.

Задача проектировщика — воссоздать советский облик квартала и домов.

— Я большой любитель советской эпохи и воссоздаю целые районы в духе того времени, чтобы можно было погулять, окунуться в те времена, пусть и виртуально. Дизайн срисовывал с фото на «Авито». В реальных квартирах до сих пор есть советские встроенные шкафы, двери и окна, обои. Так и сдавали их. Планирую воссоздать полную обстановку квартиры советского человека. Очень красиво и современно были построены в 70-х два жилых комплекса из трех 14-этажек. Эти дома с юности мне очень нравились, — рассказал сайту «Медиазавод» Роман Левушкин.

Воссозданный дизайн квартиры советского времени. Фото: 3Д-графика Роман Левушкин

Виртуальные экскурсии по Челябинску — в «коллекции» Романа Левушкина. Можно увидеть и погулять по поселку Першино, Комсомольскому проспекту, цеху Цинкового завода, району Цирка с ближайшими домами, станциям метро.

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