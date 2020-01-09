Историю кавказского пленника из Магнитогорска проверит следственный комитет

9 Янв. 2020 2020-01-09T16:02:52+03:00

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Следственный комитет республики Дагестан проверит, как уроженец Магнитогорска Виктор Богданов оказался рабом на Северном Кавказе. Поводом стали публикации в СМИ.

— В Интернете распространена информация об использовании рабского труда в Дагестане: 69-летний Виктор Богданов из Магнитогорска 15 лет жил в различных районах республики, бесплатно работал на кирпичных заводах, каменоломнях, пас скот. По данным фактам следственными органами инициирована процессуальная проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств указанных событий, — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по республике Дагестан.

Отметим, что информации, общественный организации «Альтернатива», которая рассказала историю южноуральца и открыла сбор пожертвований, Виктор Богданов работал в неволе 24 года.

— Он работал и на «знаменитых» кирпичных заводах и, переходя от хозяина к хозяину, чабановал (работал пустухом. — Прим. Ред.) в горах, находясь в совершенно бесправном положении и, само собой, не получая никаких денег за свой труд. Он практически полностью ослеп. У него множество застарелых переломов, — сообщили в «Альтернативе».

Получить дополнительную информацию от движения «Альтернатива» не удалось — телефон, на который нас переадресовали, постоянно занят. Сама же история вызывает множество вопросов. Например, почему мужчина отправился на Северный Кавказ в 1996 году, где вот-вот закончился Первая Чеченская война, да еще и в возрасте 46 лет?

ПРИВОДИЛИ В ПОЛИЦИЮ

В ГУ МВД Дагестана рассказали, что Виктор Богданов неоднократно попадал в поле зрения полиции.

— Как говорят наши сотрудники, этого человека раньше доставляли, спрашивали, принуждает ли его кто-то работать. Он говорил, что нет. В последние годы Виктор Богданов работал пастухом в Левашинском районе. Предлагали отправить его на родину, он говорил, что ему некуда идти, дома нет, ничего нет. Нарушений не было, у нас периодически проводятся профилактические мероприятия, которые проверяют неместных людей, — рассказал КП-Челябинск сотрудник пресс-службы ГУ МВД по республике Дагестан Руслан Ибрагимгаджиев.

По его словам, раньше местная полиция работала с «Альтернативой», но потом сотрудничество сошло на нет после того, как закрылись скандальные кирпичные заводы близ города Каспийска.

— Это не первый случай, когда они находят кого-то не местного, берут билеты, отправляют в Москву, чтобы отправить домой через головное подразделение. Часто эти люди возвращаются через месяц-два, потому что здесь есть ночлег и еда. Никто их не принуждает работать, иначе проблемы будут большие. Многие работники свободно ходят с телефонами, — добавил Руслан Ибрагимгаджиев.

Отметим, что на портале «Жди меня» есть объявление о поиске Виктора Богданова 1950 года рождения, но ни города, ни отчества не указано. Журналист КП-Челябинск оставил свои контакты через форму обратной связи. Возможно, кто-то ищет именно этого человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU