2020-01-09T15:54:20+03:00
Общество

Жители Челябинска смогут сдать свои елки на переработку

Часть деревьев пойдет на щепки для подстилок, а часть — на компост
Андрей Москвичев
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После Нового года осталось много елочных базаровПосле Нового года осталось много елочных базаровФото: Мила СТРИЖ
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После Старого Нового года можно будет выбросить елку с пользой для природы. Челябинский активист и руководитель эко-движения «Разделяйка» Дмитрий Закарлюкин объявил о организации массового сбора деревьев для переработки.

— Администрация города Челябинска поддержала нашу акцию сбора и утилизации новогодних елочек «Елки — не палки!». Собранные деревья будут подроблены в щепу и использованы для подстилок животным в приютах, а также для организации клумб, газонов и экотроп. Часть елок будет утилизирована самым экологичным способом — компостированием, — написал Закарлюкин на своей странице в ВКонтакте.

Всего будет открыто несколько пунктов приема во всех районах Челябинска. Они будут работать 14, 18 и 19 января, однако даже после окончания акции, можно будет сдать елку в одном из мест для ежедневного сбора деревьев до конца января.

Акция может оказаться очень успешной, учитывая реакцию челябинцев на проблему с елками, которые остались после Нового года, является особенно острой. Еще 31 декабря некоторые из продавцов начали бросать нераспроданные деревья прямо на улице.

СПРАВКА КП:

Адреса пунктов приема будут выложены в группе «Разделяйки» в Вконтакте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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