В Магнитогорске продавали печенье с тихоокеанской горбушей
Жителей Магнитогорска рассмешил состав печенья, которое купили одни из пользователей социальных сетей. Фото с ценником и необычным составом мучного изделия выложили в группе «Черное&Белое Магнитогорск».
— Купили сегодня печенье в магазине на улице Грязнова. Все бы ничего, но состав впечатляет, — пишет автор поста.
Помимо обязательных 5 процентов глазури, «Кременкульское» печенье состоит из тихоокеанской потрошенной горбуши. Как отметили пользователи, вероятно изделие отлично подойдет к пиву и другим хмельным напиткам.
В комментариях магнитогорцы высказали теорию, что составитель ценника еще «не отошел от праздника», однако дата производства, 25 декабря, говорит, скорее, о невнимательности сортировщика.
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ИСТОЧНИК KP.RU