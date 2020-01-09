2020-01-09T16:16:20+03:00
Общество

В Магнитогорске продавали печенье с тихоокеанской горбушей

Фото изделия с необычным составом опубликовали в соцсетях
Андрей Москвичев
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Фото: vk.com/magnitkacityФото: vk.com/magnitkacity
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Жителей Магнитогорска рассмешил состав печенья, которое купили одни из пользователей социальных сетей. Фото с ценником и необычным составом мучного изделия выложили в группе «Черное&Белое Магнитогорск».

— Купили сегодня печенье в магазине на улице Грязнова. Все бы ничего, но состав впечатляет, — пишет автор поста.

Помимо обязательных 5 процентов глазури, «Кременкульское» печенье состоит из тихоокеанской потрошенной горбуши. Как отметили пользователи, вероятно изделие отлично подойдет к пиву и другим хмельным напиткам.

В комментариях магнитогорцы высказали теорию, что составитель ценника еще «не отошел от праздника», однако дата производства, 25 декабря, говорит, скорее, о невнимательности сортировщика.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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