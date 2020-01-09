Итальянский ресторан в центре Челябинска закроется из-за экологии в городе
Ресторан «Da zio Pino»с итальянской кухней выставили на продажу в Челябинске из-за экологической ситуации в городе. Сообщение о продаже заведения за 3,5 миллиона рублей обнаружило издание «КоммерсантЪ».
Владелица ресторана с итальянскими корнями Марина Копеева рассказала, что причиной продажи стала плохая экология Челябинска, из-за которой ей и ее семье придется оставить любимый бизнес. Она также надеется, что будущий владелец будет развивать заведение, в которое уже было вложено много усилий.
Ресторан отрыли еще в 2017 году, а меню разрабатывали два итальянских повара.
Кстати, не у всех заведений все плохо. Например второй фуд-маркет открылся на Северо-Западе в Челябинска. И в то же время на Кировке выставили на продажу особняк, известный своими заведениями.
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ИСТОЧНИК KP.RU