Итальянский ресторан в центре Челябинска закроется из-за экологии в городе

9 Янв. 2020 2020-01-09T17:15:57+03:00

Заведение напротив бора открылось три года назад

Изменить размер текста: A A

Ресторан «Da zio Pino»с итальянской кухней выставили на продажу в Челябинске из-за экологической ситуации в городе. Сообщение о продаже заведения за 3,5 миллиона рублей обнаружило издание «КоммерсантЪ».

Владелица ресторана с итальянскими корнями Марина Копеева рассказала, что причиной продажи стала плохая экология Челябинска, из-за которой ей и ее семье придется оставить любимый бизнес. Она также надеется, что будущий владелец будет развивать заведение, в которое уже было вложено много усилий.

Ресторан отрыли еще в 2017 году, а меню разрабатывали два итальянских повара.

Кстати, не у всех заведений все плохо. Например второй фуд-маркет открылся на Северо-Западе в Челябинска. И в то же время на Кировке выставили на продажу особняк, известный своими заведениями.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU