У недостроенного конгресс-холла в Челябинске появились граффити
Искусство за забором: трансформаторную будку на площадке у недостроя на реке Миасс раскрасили местные граффитисты. Что интересно, пейзажи Челябинска были одобрены энергетической компанией.
Глядя на фотографию поначалу сложно поверить в то, что это действительно рисунок. Художники искали снимки видов города, которые затем в цехе по сборке подстанции были перенесены на конструкцию будки.
Сами граффитисты надеются, что летом все челябинцы смогут оценить стрит-арт, поскольку сейчас площадка, где находятся рисунки, огорожена забором.
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ИСТОЧНИК KP.RU