У недостроенного конгресс-холла в Челябинске появились граффити

9 Янв. 2020 2020-01-09T18:04:32+03:00

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Искусство за забором: трансформаторную будку на площадке у недостроя на реке Миасс раскрасили местные граффитисты. Что интересно, пейзажи Челябинска были одобрены энергетической компанией.

Глядя на фотографию поначалу сложно поверить в то, что это действительно рисунок. Художники искали снимки видов города, которые затем в цехе по сборке подстанции были перенесены на конструкцию будки.

Сами граффитисты надеются, что летом все челябинцы смогут оценить стрит-арт, поскольку сейчас площадка, где находятся рисунки, огорожена забором.

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ИСТОЧНИК KP.RU