Частных перевозчиков Копейска лишили маршрутов

9 Янв. 2020 2020-01-09T18:21:15+03:00

Перевозчикам сообщили об этом еще до принятия закона об агломерации Фото: Андрей АБРАМОВ

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Копейские маршруты будут закрыты для частников с середины июля. Соответствующая информация появилась в челябинских Telegram-каналах.

В середине декабря все 12 компаний, занимающихся перевозками в Копейске, получили уведомление о том, что они не смогут пользоваться частными маршрутами с 15 июля.

Когда перевозчики задали вопрос об этом главе города Андрею Фалейчику, он заявил, что уведомления разослали из-за создания новой транспортной схемы Челябинска, Копейска и Сосновского района, благодаря которой появится единый билет для пересадок. Однако конкретный план, как сообщают в миндортрансе, будет готов не раньше конца этого года. При этом, уведомления были присланы еще до принятия закона об агломерации.

Сейчас перевозчики ждут ответа от администрации города, по итогам которого они могут обратиться в прокуратуру.

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ИСТОЧНИК KP.RU